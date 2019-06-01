В Брянске за шоу на Кургане танцовщицу оштрафовали на 30 тыс рублей

В Советском райсуде вынесли наказание девушке, танцевавшей в апреле 2019 года около монумента погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Танцовщицу оштрафовали на 30 тыс рублей. Информирует ТАСС со ссылкой на Советский районный суд.

В материалах сообщается, что Червякова А. И. признана виновной в административной нарушении по ч. 3 ст. 20.1 КРФ об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

Напомним, в конце апреля в одной из соцсетей опубликовали ролик с шоу, которое устроила на Кургане Бессмертия в Брянске молодая девушка. После материалы на эту тему появились в нескольких местных и федеральных СМИ. Затем сотрудники МВД региона провели проверку.