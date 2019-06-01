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В Злынке за «липовую» регистрацию попал под уголовку белорус

Опубликовано Сегодня, 11:59

Суд Злынковского района вынес наказание гражданину Беларуси, которого признали виновным в фиктивной регистрации.

Мужчину оштрафовали на 20 тыс рублей.

Приговор вступил в силу. Прокуратура поддержала обвинение.

Как выяснилось, с января 2018 года белорус зарегистрировался по месту жительства в поселке Добрынька Злынковского района. Однако по этому адресу он никогда не проживал, а значит, лишил миграционный пункт ОП «Злынковское» возможности  контролировать порядок регистрации по месту жительства на территории России.

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