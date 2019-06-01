В Брянске открытие Первомайского моста запланировано на 5 июля
Первомайский мост через реку Десна в Бежицком районе собираются торжественно открыть 5 июля 2019 года, к 75-летию образования области.
Об этом стало известно 26 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца во время заседания Госсовета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с участием президента.
Большое внимание во время совещания уделили Брянщине, где активно ремонтируют и строят дороги и мосты. С 2015 по 2018 год на эти цели выделили 15 771,803 млрд рублей. В целом за это время в регионе привели в порядок 1711,134 километра автомагистралей.
Как известно, Брянская область с начала 2019 года оперативно включилась в упомянутый выше нацпроект. Пример этому - реконструкция Первомайского моста протяженностью 0,881 км, которая пребывает на финальной стадии. Кроме этого, в этом году запланирован ремонт еще 28 объектов длиною в 58,906 км, среди них 25 - местного значения длиною более 50 километров. 24 трассы будут приведены в порядок на территории Брянского городского округа, на эти цели потратят 940 552 508 рубля.
К 20 июня по 20 объектам уже заключили муниципальные контракты, по четырем - объявили повторные аукционы.
По трем объектам - Бежицкая на 2-х участках и улица Литейная - аукцион объявили на 11 июля 2019. Заключить контракты должны не позднее 26 июля 2019 года.
По капремонту Красноармейской торги назначены на 4 июля 2019 года.
Будет приведена дорога по улице Фрунзе в Супонево, на это потратят 23 295 226,00 рублей. Муниципальный контракт заключили с фирмой «ГК Брянский асфальтный завод».
В 2019 году на дороги Брянщины предусмотрели 1,282 млрд рублей.
Глава региона Александр Богомаз сообщил, что те задачи, которые президент озвучил в выступлении, в области уже реализуются.
«Согласно целевым показателям по нацпроекту БКАД к 2024 году в нормативном состоянии должны находится 55% дорог, у нас по области он уже составляет 53,8%. В этом году мы сделаем 600 км дорог. Из них 48 по городу Брянску».
После открытия Первомайского моста вскоре будет готов и Литейный.
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