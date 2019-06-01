14-летнего брянца «погубил» залоговый билет из ломбарда

Брянская полиция завела уголовное дело в связи с кражей, которую совершил 14-летний подросток.

По части 2 ст. 158 УК РФ предусматривается наказание до пяти лет.

38-летняя дама из Бежицкого района сообщила правоохранителям, что из шкатулки с украшениями, в которую она не заглядывала три месяца, пропала пара золотых изделий.

Следов взлома в доме не было, поэтому женщина предположила, что преступление могли совершить те, кто часто бывает в гостях.

Вскоре выяснилось, что к краже причастный 14-летний подросток, знакомый сына.

В жилище подозреваемого нашли залоговый билет из ломбарда, куда он сдавал похищенные ювелирные изделия.

Мальчик вину признал.