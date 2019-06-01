В Брянске в доме на Донбасской появился подъезд в стиле «арт-хаус»

Жители Брянска опубликовали в одной из соцсетей фотографию подъезда жилого дома на улице Донбасская, состояние которого напоминает кадры к фильму про апокалипсис.

На снимках видно, что помещение находится в ветхом состоянии: со стен давно слезла краска, на потолках облетает штукатурка, старая проводка, в подъезде грязно.

Пользователь Евгений Ковалев пошутил по этому поводу так: «Это арт-хаус, не разбираются в искусстве».

По словам Дениса Кленова, такая ситуация почти в каждом подъезде на Новом Городке.

Олеся Симоненкова объяснила, что в некоторых домах по Донбасской уже начали делать в подъездах ремонты.

«У нас такая система, что пока люди сами не начнут ходить просить и требовать, чтобы начали шевелиться, ничего делать никто не будет. Так что, если хотите ремонт, идите и просите. Им деньги в клювике принеси, ещё и ходи, проси потом, за свои же деньги», - поделилась Олеся.