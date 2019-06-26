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На Володарке появились «руины»

Опубликовано Сегодня, 06:00

27 июня в Володарском районе Брянска очевидцы зафиксировали на фото процесс сноса старых аварийных домов, снимок уже в сети.

На нем видно, что на Димитрова работает техника, которая производит демонтаж двухэтажных бараков. Автор поста заметил, что улица на некоторое время превратилась в «руины».

«Много лет они стоят с заколоченными дверями и окнами. Как думаете, что построят на освободившейся земле? Бараков-то много», - спросил брянец.

Пользователи предположили, что на этом месте построят либо храм, либо торговые центры.

А вот Сергей Кошелев решил пошутить и написал - поскольку на Володарке много лошадей, пусть строят конюшни.

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