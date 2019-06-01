Брянец в супермаркете поиздевался над собакой

28 июня в одной из соцсетей появилась информация о том, что в одном из брянских супермаркетов хозяин поиздевался над своей собакой.

На опубликованном фото видно, в одной из ячеек камеры хранения на первом этаже сидит пес. К счастью, шкафчики для вещей в этом магазине прозрачные, заметили очевидцы, так бы собака еще и задохнулась, и испугалась темноты.

«Зачем закрывать животное и час ходить по магазину?» - спросил неравнодушный свидетель случившегося.

Мнение по поводу этой истории разделилось: одни пользователи поддержали автора, другие – хозяина собаки, не посчитав это издевательством.

Ольга Хомякова утверждает, что в этом ничего плохого нет, мол, животных переносят в специальных корзинах, и все нормально.

«А в переноске как животных носят? Тоже в клетке, в маленьком пространстве. Это временное неудобство из-за сложившихся обстоятельств, собачку ж не постоянно так держат», - прокомментировала Ольга.