Брянец в супермаркете поиздевался над собакой
28 июня в одной из соцсетей появилась информация о том, что в одном из брянских супермаркетов хозяин поиздевался над своей собакой.
На опубликованном фото видно, в одной из ячеек камеры хранения на первом этаже сидит пес. К счастью, шкафчики для вещей в этом магазине прозрачные, заметили очевидцы, так бы собака еще и задохнулась, и испугалась темноты.
«Зачем закрывать животное и час ходить по магазину?» - спросил неравнодушный свидетель случившегося.
Мнение по поводу этой истории разделилось: одни пользователи поддержали автора, другие – хозяина собаки, не посчитав это издевательством.
Ольга Хомякова утверждает, что в этом ничего плохого нет, мол, животных переносят в специальных корзинах, и все нормально.
«А в переноске как животных носят? Тоже в клетке, в маленьком пространстве. Это временное неудобство из-за сложившихся обстоятельств, собачку ж не постоянно так держат», - прокомментировала Ольга.
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