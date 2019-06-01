Житель Стародуба решил прокатиться с ветерком на чужом авто

28-летний молодой человек, имеющий за плечами большой уголовный «опыт», снова решил почувствовать все «прелести» преступной жизни и совершил кражу; потерпевший оказался 40-летний житель Стародубского района, злоумышленник задержан.

Пострадавший рассказал, вернулся домой и, как всегда, оставить машину около забора, правда, ключи от замка зажигания не стал забирать. Через время выглянул на улицу – транспорта на месте не было.

Исчезнувший Volkswagen полиция нашла за несколько улиц от двора потерпевшего. Как оказалось, неизвестный, похитивший авто, врезался на нем в дерево. Вскоре был задержан и сам подозреваемый – 28-летний парень, который признал вину, объяснив, что проходил мимо усадьбы потерпевшего и заметил припаркованную машину с оставленными ключами в замке зажигания. Долго не думая, сел за руль и начал кататься по улицам. Однако поездка продолжалась не очень долго – помешало дерево, встретившееся на пути. Испугавшись наказания, он бросил разбитый транспорт.

Задержанному «светит» до пяти лет.