Недалеко от Брянска нашли в мешке собаку, оставленную на жестокую смерть
28 июня в одной из соцсетей в группе «Подари надежду» появилась информация о том, что обнаруженной в брянском лесу овчарке необходимы хозяева.
Как оказалось, собаку нашли завязанной в мешке.
По словам зоозащитников, спасших животное от ужасной смерти, неизвестный привез его в лес и бросил на произвол судьбы.
Сейчас овчарке опасность не угрожает, ее накормили и напоили.
Напомним, в Бежицком районе около городской больницы №1 в роще у пляжа живодеры убили пса.
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