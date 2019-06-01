Недалеко от Брянска нашли в мешке собаку, оставленную на жестокую смерть

28 июня в одной из соцсетей в группе «Подари надежду» появилась информация о том, что обнаруженной в брянском лесу овчарке необходимы хозяева.

Как оказалось, собаку нашли завязанной в мешке.

По словам зоозащитников, спасших животное от ужасной смерти, неизвестный привез его в лес и бросил на произвол судьбы.

Сейчас овчарке опасность не угрожает, ее накормили и напоили.

Напомним, в Бежицком районе около городской больницы №1 в роще у пляжа живодеры убили пса.