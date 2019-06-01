Житель Клетнянского района пострадал из-за подруги жены

18-летней жительнице Клетнянского района грозит до пяти лет заключения, причина – подозрение в краже.

Полиция завела на нее уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ.

По материалам расследования, 34-летний мужчина райцентра вернулся домой и забыл убрать велосипед в гараж, оставив во дворе. Через время вышел на улицу и заметил, что транспорта нет на месте.

На поиск подозреваемого у сыщиков ушло менее двух дней. Как оказалось, кражу совершила 18-летняя подруга жены. Велосипед обнаружили в жилье задержанной. Девушка объяснила: похитила имущество спонтанно, не задумываясь.