В Злынке перед судом ответит чиновник, провернувший махинации с жильем

Прокурор Злынковского района проверил, насколько законно распределяется жилье муниципального фонда в Роговском сельском поселении, в итоге обнаружил нарушения.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, даму из Злынки незаконно поставили на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Она заключила договор социального найма, через день ей дали разрешение на приватизацию муниципальной квартиры.

Прокурор материалы проверки направил в следственный комитет.

В связи с произошедшим завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».