Брянский сквер Карла Маркса оборудуют камерами видеонаблюдения

Новое освещение и видеонаблюдение установят в сквере Карла Маркса, расположенном в Советском районе.

Как сообщили в пресс-службе брянской городской администрации, территорию обустроят согласно проекту архитекторов Александра Перова и Владислава Сидорова. По программе «Формирование комфортной городской среды» на эти работы выделили 41 миллион рублей.

Сейчас сотрудники фирмы «Стройсервистрейд» заняты демонтажем гранитных плит с бетонных парапетов. Затем их отправят в мастерскую, где приведут в порядок, после они будут возвращены обратно.

В сквере обновят тротуары, отремонтируют фонтан.