В Карачевском водоканале работников не считали за людей
Прокуратура Карачевского района проверила, насколько соблюдается трудовое законодательство в городском водоканале.
Как выяснилось, долг по зарплате 116 работникам превысил 1,6 млн рублей.
Прокурор направил в суд заявления о выдаче судебных приказов.
После этого работодатель погасил часть задолженности. Сотрудникам выплатили почти 900 тыс рублей.
Ситуацию будет контролировать прокурор до полного погашения.
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