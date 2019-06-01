В Брянской области запретили ввоз более 360 кило мяса, сала и колбас

Смоленская полиция завела уголовное дело на 28- и 26-летнего местных жителей, их подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 29-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков в значительном размере.

Банк УРАЛСИБ стал победителем X Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Банк, услуги для юридических лиц» в номинации «Финансовая грамотность и открытость».

С 27 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,7% годовых и распространяется на следующие программы:

Все было изъято и отправлено на сопредельную территорию. Владельцев привлекли к административной ответственности.

Весь груз шел в антисанитарных условиях. Был нарушен температурный режим, на продукцию не имелось никаких документов.

Продукты перевозились в поездах «Николаев-Москва», «Одесса-Москва», «Кишинев-Москва», об этом сообщили 28 июня в пресс-службе ведомства.

364 килограмма мяса, соленого сала и колбас сомнительного происхождения не разрешили ввозить в Брянскую область сотрудники Россельхознадзора и работники таможни.

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