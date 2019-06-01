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В поселке Выгоничи пропал Сергей Шалюто

Опубликовано Сегодня, 17:01

19 июня в поселке Выгоничи Брянской области пропал 46-летний Сергей Шалюто, об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в соцсети.

«Всех, кто что-то знает о местонахождении гражданина, просят сообщить по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112», - объяснили добровольцы.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: рубашка с коротким рукавом в красно-белую вертикальную полоску, синие джинсы, серые матерчатые туфли.

С собой взял черную спортивную сумку.

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