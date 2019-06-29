На шоу «Лучше всех» побывала 10-летняя рукодельница из Брянска

Десятилетняя девочка из Брянска Софья Гладкова приняла участие в передаче «Лучше всех», удивив Максима Галкина своими работами из бисера.

Ведущий популярного шоу спросил у Софии: «Ты единственная, кто занимается бисероплетением в Брянске на данный момент?».

Участница объяснила, что в родном городе подобным рукоделием владеют многие. Кроме этого, она рассказала, что увлекается танцами.

Софью поприветствовать пришла ее любимая артистка и певица Марина Девятова. После этого юная рукодельница показала всем свои картины, взамен ей подарили шикарное платье и медаль за участие.

Видео шоу с участием Софии смотреть здесь с 29-й минуты.

Фото - кадр видео.