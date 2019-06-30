В Брянске дворы облюбовали дикие создания

1 июля в соцсетях появилась информация о том, что в Брянске один из дворов Володарского района «атаковали» бродячие собаки.

Материал на эту тему опубликовал Дмитрий Быков, прокомментировав: «Стая собак на 1-м Брянске».

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились: одни – защитники животных – поддержали бездомных псов, сообщив, что их надо беречь, кормить и поить; другие – выступили против, отстаивая мнение о том, что диких собак жалеть нельзя.

На видео запечатлена стая из 8 псов, которая бегает недалеко от подъездов жилых домов.