Брянская «Чистая планета» поучаствовала в VIII Среднерусском экономическом форуме – 2019

Брянская делегация ОАО «Чистая планета» приняла участие в VIII Среднерусском экономическом форуме – 2019, который состоялся на прошлой неделе в Курске, где собрались представители областей для обмена опытом по внедрению цифровых технологий в различные сферы нашей жизни: производство, экономику, ЖКХ, экологию, здравоохранение и транспорт.

Генеральный директор регионального оператора Владимир Чашников был экспертом в работе площадки, посвященной экологической безопасности. Он рассказал участникам о цифровых решениях, которые использует компания для обеспечения прозрачности информации экологического состояния Брянщины. Кроме этого, поведал об информационных технологиях, помогающих сегодня контролировать ситуацию с вывозом бытовых отходов.

Участников форума заинтересовала уникальная компьютерная программа, которую создали в компании «Чистая планета» специально для результативной реализации федеральной «реформы чистоты» в регионе.



