На улице Тельмана в Брянске появился дом с «системой микропроветривания»

Жители Брянска пожаловались в одной из соцсетей на состояние жилой двухэтажки, расположенной на улице Тельмана в Володарском районе.

Дело в том, что здание, по словам брянцев, словно после бомбежки. Если посмотреть на фотографии, то можно увидеть, что стены в дырах, практически всюду обваливается штукатурка.

«Тельмана, д.70а, рядом новая дорога, д/с «Десняночка», а этот дом, словно после бомбежки. Жильцы исправно каждый месяц оплачивают капремонт», - поделился автор.

Пользователь Елена Волкова заметила, что зданию более 60 лет, простоит еще столько же, мол, на такие мелочи не стоит обращать внимания.

Были и те брянцы, которые не упустили момент пошутить по этому случаю. К примеру, Владимир Захаров назвал дыры на стенах новой системой микропроветривания.