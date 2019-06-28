Губернатор Богомаз похвалил футболистов за хорошую игру

С игроками футбольного клуба «Динамо-Брянск» 28 июня встретился губернатор области Александр Богомаз, пообщаться со спортсменами пришли и другие чиновники.

Во время беседы глава региона похвалил членов клуба «Динамо-Брянск» за хорошую игру в минувшем сезоне, заметив, что ребята профессионально выросли.

«Об этом говорит и четвертое место. Чуть обидно, что не первое. Очень важно, что болельщики начали возвращаться на стадион», - сказал Богомаз и добавил, что в новом сезоне Правительство будет поддерживать команду, чтобы она сыграла еще лучше.

Главный тренер ФК «Динамо-Брянск» Александр Горбачев сообщил, что в этом сезоне, кроме побед, игроки добились одной главной цели – вернули болельщиков. По его словам, зритель стал снова приходить на матчи.

«Болельщика не обманешь, мы играем ради них. И мы почувствовали эту поддержку, когда в последнем матче, несмотря на проигрыш, нам аплодировали стоя», - отметил Горбачев.

Во время встречи участники приняли важные решения. Вскоре, по поручению Правительства региона, будут рассмотрены предложения по поддержке футбольного клуба, что даст возможность не привлекать легионеров со стороны, а взращивать своих спортсменов, к примеру, благодаря молодежной команде, развитию тренировочной базы ФК «Динамо-Брянск».

Региональный футбол, по словам губернатора, должна поддержать и областная Дума.

В финале футболисты передали всем, кто присутствовал шарфы с символикой футбольного клуба «Динамо-Брянск», а также мяч с автографами игроков.

Лучшим спортсменам вручил благодарности главный федеральный инспектор области Андрей Дьячук.