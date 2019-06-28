В Почепском районе ребенка от разъяренного отца спасло чудо
Суд Почепского района приговорил к двум годам и восьми месяцам заключения колонии общего режима местного жителя, который угрожал убийством несовершеннолетнему сыну.
Обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.
По материалам следствия, разъяренный мужчина схватил за шею своего сына и стал угрожать убийством. Ребенка спасло только чудо: он смог вырваться из рук отца, сбежать и сообщить об этом в полицию.
Причина такого поведения горе-родителя - в нетрезвом состоянии, в котором тот пребывал долгое время из-за постоянного употребления алкоголя.
Подобные поступки у гражданина наблюдались и ранее. К примеру, в 2017 году его приговорили к условному лишению свободы по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего».
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