В Почепском районе ребенка от разъяренного отца спасло чудо

Суд Почепского района приговорил к двум годам и восьми месяцам заключения колонии общего режима местного жителя, который угрожал убийством несовершеннолетнему сыну.

Обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам следствия, разъяренный мужчина схватил за шею своего сына и стал угрожать убийством. Ребенка спасло только чудо: он смог вырваться из рук отца, сбежать и сообщить об этом в полицию.

Причина такого поведения горе-родителя - в нетрезвом состоянии, в котором тот пребывал долгое время из-за постоянного употребления алкоголя.

Подобные поступки у гражданина наблюдались и ранее. К примеру, в 2017 году его приговорили к условному лишению свободы по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего».