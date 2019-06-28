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В Брянске временно отменили одну остановку

Опубликовано Сегодня, 09:59

Остановка общественного транспорта «Переулок Пилотов» временно отменена.

В пресс-службе Брянской городской администрации сообщили, такие меры связаны с расширением улицы Авиационной.

Работу пункта обещают возобновить в конце июля.

В администрации приносят извинения за неудобства.

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