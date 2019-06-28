Экс-электрика компании «Брянский бройлер» уличили в серьезном преступлении
Выгоничский райсуд признал виновным в краже теперь уже бывшего сотрудника компании «Брянский бройлер» (подразделение агрохолдинга «Мираторг») Владимира Камелавкина.
По ст. 158 УК РФ 24-летнего электрика приговорили к штрафу.
По материалам следствия, молодой человек, позвав помощника, демонтировал на комбикормовом заводе четыре электронасоса, которые обслуживали холодный склад. Из них уже в одиночку Камелавкин достал медную обмотку статоров и сдал ее на цветные металлы, за что получил 2 тыс 200 рублей, 100 из этих денег отдал сообщнику. Вскоре воровство раскрыли. Бывшего электрика передали полиции, где на него завели уголовное дело.
Как выяснилось, молодой человек причинил компании «Брянский бройлер» 14 тыс 200 рублей ущерба.
Новости регионов
Банк УРАЛСИБ - лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Финансовая грамотность и открытость»
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по организации услуги «Виртуальный ЦОД» для компании «Абамет» – крупного поставщика металлообрабатывающего оборудования для машиностроительной индустрии России. Цифровой провайдер предоставил заказчику в аренду вычислительные ресурсы для развертывания корпоративной инфраструктуры – ERP/CRM-систем и бухгалтерии на 1С. Компания также обеспечила виртуальную настройку и тестирование корпоративной телекоммуникационной сети клиента.
На железнодорожном переезде 400 км станции Синезёрки Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Посвященное этому событию торжественное мероприятие прошло в Брянском районе электрических сетей (РЭС) филиала, который является пилотным проектом по цифровизации сетей энергопредприятия.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.