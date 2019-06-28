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Экс-электрика компании «Брянский бройлер» уличили в серьезном преступлении

Опубликовано Сегодня, 10:21

Выгоничский райсуд признал виновным в краже теперь уже бывшего сотрудника компании «Брянский бройлер» (подразделение агрохолдинга «Мираторг»)  Владимира Камелавкина.

По ст. 158 УК РФ 24-летнего электрика приговорили к штрафу.

По материалам следствия, молодой человек, позвав помощника, демонтировал на комбикормовом заводе четыре электронасоса, которые обслуживали холодный склад. Из них уже в одиночку Камелавкин достал медную обмотку статоров и сдал ее на цветные металлы, за что получил 2 тыс 200 рублей, 100  из этих денег отдал сообщнику. Вскоре воровство раскрыли. Бывшего электрика передали полиции, где на него завели уголовное дело.

Как выяснилось, молодой человек причинил компании «Брянский бройлер» 14 тыс 200 рублей ущерба.

 

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