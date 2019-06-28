Артист Василий Лановой посетил Партизанскую поляну
В Брянской области 29 июня местные жители праздновали сразу две даты: 50-летие Международного фестиваля «Славянское единство» и День партизан и подпольщиков; мероприятия, которые состоялись на Партизанской поляне, посетило огромное количество почетных гостей из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, руководство региона, ветераны, деятели культуры и все, кто почитает память героев.
Торжества начались с гимнов Белоруссии, Украины и России. Одним из главных гостей фестиваля стал народный артист Советского Союза Василий Семенович Лановой, которые поведал о том, что бывал в этих местах сразу после войны еще молодым человек. Прошли годы, праздник славянского единства начал проводиться на замечательной высоте. Места здесь, по словам Ланового, стали грандиозные.
«Я нахожусь весь в потрясении. Когда я приезжал сюда после войны, было много таких, ну что ли, мрачных мест, после разоружения, сейчас же лес какой-то волшебный, царский», - сообщил артист и прочитал строки стихотворения Орлова «Солдат».
Губернатор Брянщины Александр Богомаз отметил, что в регионе бережно хранят память о героях, поэтому неслучайно в 2018 году область выбрали как площадку для Международного форума Победителей. В тот момент Брянск на один день превратился в столицу некогда великого Советского Союза, где принимали участие все бывшие союзные республики.
«Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил создать в нашем регионе историко-научный центр по изучению и формированию архива партизанского движения и подполья. Это новое признание неоценимого вклада брянских народных мстителей в Великую Победу», - рассказал Богомаз.
Также губернатор поблагодарил белорусов (руководство Гомельской области) за отличный подарок в этом году – восстановление монумента «Три сестры» - символа славянского братства.
С двойной датой участников мероприятия поздравили гости из Беларуси, мастера искусства и писатели из Украины, сербские и рижские журналисты.
Торжественный митинг завершили концертом с участием местных и белорусских творческих коллективов.
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