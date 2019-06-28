В Жирятинском районе был замечен подозрительный тип с оружием

Прокуратура Жирятинского района провела проверку и выяснила, что 27-летний молодой человек владеет оружием, при этом такого права не имеет.

Как выяснилось, парень состоит на учете врача-нарколога и постоянно употребляет наркотические вещества.

Диагноз, который поставили брянцу медики, заявили в пресс-службе прокуратуры, является противопоказанием к ношению оружия.

В связи с этим прокурор подал на молодого человека иск в суд, чтобы у того отобрали разрешение на владение огнестрелом.