Полуобнаженный брянец попал в объектив

1 июля по Брянску рассекал очередной полуобнаженный местный житель, один из очевидцев не поленился его запечатлеть на фото и опубликовать в сети.

Гражданин практически в чем мать родила неспешной походкой средь бела дня бродил по улице Чернышевского.

Пользователи предложили несколько версий увиденного. Первая – брянец идет с пляжа, и у него украли одежду. Вторая – здоровый образ жизни, третья причина – обычная жара.

Многие осудили автора, снявшего видео и тем самым нарушившего личное пространство другого человека.

Напомним, 19 июня в областном центре на одном из пляжей сняли полуголую девушку.