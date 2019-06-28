Работника брасовской колонии разоблачили в преступлении

Брасовский райсуд признал виновным в серьезных преступлениях бывшего сотрудника колонии №4.

Мужчину приговорили сразу по трем статьям: ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки через посредника», ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ «Пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Приговор не вступил в законную силу.

История продолжалась с мая по ноябрь 2018 года.

Согласно материалам следствия, младший инспектор группы надзора отделения безопасности, прапорщик внутренней службы, за деньги неоднократно проносил в исправительное учреждение для осужденного запрещенные предметы, в том числе наркотики.