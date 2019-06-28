Брянский подросток в свой день рождения устроил для подруги поездку с ветерком
Брянские следователи завели уголовное дело на двоих подростков – 14-летнего мальчика и 15-летнюю девочку – их подозревают в завладении чужим автомобилем.
Сотрудники следком устанавливают обстоятельства случившегося.
Инцидент произошел ночью 6 июня 2019 года на улице Победы в Жуковке.
По версии следствия, юноша отметил накануне день рождения, затем вместе со своей знакомой угнал «ВАЗ 21074».
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по организации услуги «Виртуальный ЦОД» для компании «Абамет» – крупного поставщика металлообрабатывающего оборудования для машиностроительной индустрии России. Цифровой провайдер предоставил заказчику в аренду вычислительные ресурсы для развертывания корпоративной инфраструктуры – ERP/CRM-систем и бухгалтерии на 1С. Компания также обеспечила виртуальную настройку и тестирование корпоративной телекоммуникационной сети клиента.
На железнодорожном переезде 400 км станции Синезёрки Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Посвященное этому событию торжественное мероприятие прошло в Брянском районе электрических сетей (РЭС) филиала, который является пилотным проектом по цифровизации сетей энергопредприятия.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.