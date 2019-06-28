Брянский депутат Валуев отказался от хлеба и булок

Депутат Государственной Думы России Николай Валуев продолжает вести онлайн-конференцию и отвечать на вопросы граждан из разных регионов страны, 1 июля ему задали вопрос о хлебобулочных изделиях.

Некая Ольга из Иркутска спросила, какие сорта хлеба и булок он предпочитает. Ответ был следующий:

«Уже никакой, я редко сейчас ем хлеб. Ну, а если и ем, то домашний. Сделанный своими руками от закваски до выпечки».

Причина отказа от этого продукта в грибах, которые в нем содержатся. Мучное, объяснил Валуев, не для взрослых.

Напомним, брянский парламентарий Валуев раскритиковал шоу на канале Youtube.