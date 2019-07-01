В Клинцовском районе 76-летняя пенсионерка пострадала от своей беспечности

Брянская полиция предъявила обвинение в краже 26-летней жительнице Жуковского района.

По части 3 статьи 158 УК РФ ей грозит до шести лет.

76-летняя пенсионерка из села Коржовка-Голубовка рассказала, что из ее дома, пока она работала в огороде, пропало три тысячи рублей.

Правоохранители провели расследование и выяснили у соседей, что несколько дней назад во дворе потерпевшей была замечена подозрительная незнакомка.

Вскоре 26-летнюю подозреваемую доставили в отделение, где она во всем созналась, объяснив, что в жилище попала с помощью ключа, оставленного хозяйкой на крыльце под половиком.