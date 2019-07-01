В Сельцо правоохранитель склонил мужчину к преступлению

Экс-полицейского, который превысил должностные полномочия, приговорили к полутора годам колонии-поселению, об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, подсудимый для повышения показателей работы склонил гражданина к преступлению. Последний совершил его, не выдержав психологического давления.

Брянец получил условный срок по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

О проделках нерадивого правоохранителя стало известно работникам ФСБ. Через время он сам оказался фигурантом.

Сторона защиты обжаловала приговор и просила, дабы бывшему сотруднику МВД дали условный срок, но в апелляционной инстанции не нашли для этого оснований.