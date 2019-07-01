В Советском районе лавочки облюбовали любители пенного напитка

Житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на людей, ведущих нездоровый образ жизни и создающих свалки прямо на аллеях.

Горожанин Денис Алдошин опубликовал фото, на котором запечатлена городской скамейка и находящаяся рядом кучка мусора из пивных бутылок.

«Как вы считаете, люди мусоря, потому что на аллеях не стоят урны? Или потому что такое воспитание, отношение к окружающей среде?» - спросил брянец у пользователей сети и тут же поделился своим мнением, мол, уважающий себя человек никогда не будить оставлять отходы в общественных местах.

Большинство горожан с мнением Дениса о том, что все зависит от воспитания, согласны.

«Я никогда не оставлю мусор вне зависимости, есть мусорка или нет, исключение - могу выкинуть бычок из машины (грешна), и ребёнку своему не разрешаю бросать бумажки, обвертки, даже в лесу, в любом месте», - прокомментировала местная жительница.