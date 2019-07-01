На Калинина в Брянске водителей ожидает «ловушка»

3 июля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено открытое канализационное отверстие прямо на проезжей части.

Из записи видно, что мимо опасной «ловушки» проезжают автомобилисты. Если чуть-чуть стемнеет, уверен автор, кто-нибудь точно туда угодит.

«Улица Калинина. Никого нет. Люк открыт. Ограждение не выставлено. В итоге сам ставил ограждение, которое валялось в кустах», - поделился брянец.

Пользователи порекомендовали по этому вопросу очевидцу обратиться в дежурную часть ГИБДД.

«По телефону 74-71-02 ваше обращение зафиксируют и передадут в соответствующие службы, не оставайтесь равнодушными», - написал горожанин.