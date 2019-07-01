В Брянской области на обеспечение врачей жильем предусмотрено свыше 736 млн рублей
Власти Брянщины во главе губернатором Александром Богомазом 2 июля провели совещание, на котором обсудили массу вопросов, в том числе и здравоохранение региона.
В 2019 году на обеспечение медиков жильем в области предусмотрели более 736 млн рублей. Медорганизациям на приобретение недвижимости в госсобственность уже выделены субсидии на сумму свыше 170 млн рублей для покупки 104 квартир.
Глава Брянщины Александр Богомаз сказал, в данный момент в области нехватка врачей. Средства на жилье для них выделены, как и на приобретение оборудования.
«Мы делаем программу по выделению жилья врачам, даем квартиры. Но дальше мы должны работать по привлечению молодых кадров», - объяснил губернатор и обратился к руководству районов, которое должно провести работу с выпускниками медвузов, объяснить им, что они получат жилье.
«Давайте однокомнатные квартиры не покупать. Врач приезжает один, но через какое-то время у него все равно будет семья. Надо двухкомнатную квартиру ему покупать. Приезжает семья — 3-комнатную, чтобы у человека была перспектива», - подчеркнул Богомаз.
По словам губернатора, в районе люди оценивают работу властей по медицине и образованию, затем по ЖКХ и дорогам. Для успеха в этом направлении необходимо совместное постоянное сотрудничество департамента здравоохранения, главных врачей областных больниц и главврачей районов.
Кроме обеспечения недвижимостью медиков, второй, не мене важный, вопрос охраны здоровья – центры, где будут обследовать людей. Они должны иметь все условия, чтобы пациент в районе мог полностью проверить свой организм, не приезжая в Брянск.
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