На ремонт спортзалов сельских школ Брянщины выделили более 24 млн рублей

В 2019 году в Брянской области в сельских школах отремонтируют 9 спортивных залов, об этом стало известно 2 июля во время совещания в Правительстве области под руководством губернатора Александра Богомаза.

Речь идет о приведении в порядок залов следующих учреждений образования: в Брянском районе — Малополпинская СОШ, Карачевском — Березовская СОШ, Клетнянском — СОШ п. Мирный, Мглинском — Ветлевская СОШ, Новозыбковском — Катичская СОШ, Верещакская СОШ, Суземском — Негинская СОШ, Трубчевском — Селецкая СОШ, Унечском — СОШ пос. Рассуха.

Кроме этого, в Супоневской СОШ №2 открытое спортивное сооружение оснастят инвентарем и оборудованием.

На эти цели предусмотрено свыше 24 млн рублей. В том числе из федерального бюджета — более 21 млн рублей, из областного — около 2 млн, из муниципальных — 1,5 млн рублей. К 1 июля 2019 года электронные аукционы провели по 8 объектам.