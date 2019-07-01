На ремонт спортзалов сельских школ Брянщины выделили более 24 млн рублей
В 2019 году в Брянской области в сельских школах отремонтируют 9 спортивных залов, об этом стало известно 2 июля во время совещания в Правительстве области под руководством губернатора Александра Богомаза.
Речь идет о приведении в порядок залов следующих учреждений образования: в Брянском районе — Малополпинская СОШ, Карачевском — Березовская СОШ, Клетнянском — СОШ п. Мирный, Мглинском — Ветлевская СОШ, Новозыбковском — Катичская СОШ, Верещакская СОШ, Суземском — Негинская СОШ, Трубчевском — Селецкая СОШ, Унечском — СОШ пос. Рассуха.
Кроме этого, в Супоневской СОШ №2 открытое спортивное сооружение оснастят инвентарем и оборудованием.
На эти цели предусмотрено свыше 24 млн рублей. В том числе из федерального бюджета — более 21 млн рублей, из областного — около 2 млн, из муниципальных — 1,5 млн рублей. К 1 июля 2019 года электронные аукционы провели по 8 объектам.
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