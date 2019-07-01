Для брянца пирушка с незнакомцем завершилась неприятностями

18-летний парень, до сих пор не имевший проблем с законом, совершил в один из вечеров преступление, от которого пострадал 33-летний мужчина из Фокинки; молодой человек задержан, ему предъявили обвинение.

Потерпевший брянец рассказал полиции: шел домой в хорошем настроении, на пути встретился незнакомец, предложивший с ним разделить спиртное и закуску. Он охотно согласился. Все было хорошо, пока не закончился алкоголь, и было отвергнуто предложение сходить «за добавкой».

Пришедший в ярость собутыльник несколько раз ударил потерпевшего, а после отобрал мобильник и 165 рублей.

Правоохранители провели расследование, и вскоре подозреваемый был задержан. Похищенное уже вернули хозяину.

По части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику грозит до семи лет.