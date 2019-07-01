В 166 учреждениях образования Брянщины приведут в порядок кровли

2 июля во время совещания в Правительстве области под руководством Александра Богомаза большое внимание уделили вопросу образования региона, одной из главных тем в этой сфере стал ремонт крыш.

Так, в 2019 году в Брянской области запланировано привести в порядок кровли в 166 учреждениях образования: 108 школах, 54 детсадиках, четырех учреждениях допобразования.

На эти цели выделили субсидию в 303 млн рублей с лишним.

К 1 июля проторговали 114 объектов на 205 млн рублей.