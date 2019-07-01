Погибший на подлодке в Баренцовом море брянец спас жизнь гражданскому специалисту

Уроженец Брянской области, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев во время пожара на научно-исследовательской подводной лодке в Баренцовом море вывел из аварийного отсека гражданского специалиста.

Дабы пламя не распространялось, погибший Соловьев задраил люк. Таким образом специалисту удалось спастись. Об этом сообщили в Минобороны России. После этого Дмитрий возвратился тушить огонь. Вместе с другими членами экипажа он спас подводную лодку, однако сам и еще 14 моряков отравились угарным газом.

В Минобороны подчеркнули, что капитан второго ранга Соловьев действовал «самоотверженно и грамотно».