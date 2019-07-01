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Погибший на подлодке в Баренцовом море брянец спас жизнь гражданскому специалисту

Опубликовано Вчера, 20:02

Уроженец Брянской области, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев во время пожара на научно-исследовательской подводной лодке в Баренцовом море вывел из аварийного отсека гражданского специалиста.

Дабы пламя не распространялось, погибший Соловьев задраил люк. Таким образом специалисту удалось спастись. Об этом сообщили в Минобороны России. После этого Дмитрий возвратился тушить огонь. Вместе с другими членами экипажа он спас подводную лодку, однако сам и еще 14 моряков отравились угарным газом.

В Минобороны подчеркнули, что капитан второго ранга Соловьев действовал «самоотверженно и грамотно».

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