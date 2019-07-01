В Брянской области открываются пункты платного приема вторсырья

Региональный оператор «Чистая планета» создает в Брянской области пункты платного приема вторичного сырья, которое будут сдавать жители региона.

Так, в течение этой недели подобные объекты появились в райцентрах по таким адресам: Почеп, ул. Смоленская, д.3; Дятьково, пер-к Луначарского, д.2А; Комаричи, ул. Советская, д.61; Суземка, ул. Вокзальная, д.4а; Навля, пер-к Советский, д.8; Клинцы, ул. Кюстендильская, д.4; Злынка, пл-д Свободы, д.1.

У входа на вывесках размещены данные о тарифах, по которым принимается вторичной сырье, и номер телефона горячей линии «РЭО-Радар», куда можно сообщить о проблемах с вывозом мусора.

Генеральный директор компании ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников объясняет, во время сортировки сокращается количество мусора, который отправляется на захоронение. Затем отправляется на переработку вторичное сырье, из него можно создать новые вещи.

С помощью пунктов платного приема макулатуры и пластика у людей появляется стимул сортировать отходы.

«Телефон горячей линии «РЭО –Радар» указываем и на нашей спецтехнике, и на вывесках у пунктов приема, чтобы мы могли как можно оперативнее решать проблемы с вывозом мусора или несанкционированными свалками», - говорит гендиректор

Сдать картон, макулатуру и пластик за деньги можно в пунктах приема по проспекту Станке Димитрова, 3 (территория БГИТУ), а также на территории Володарского и Совесткого рынков и в Супонево (пер. Комсомольский, д. 8г).