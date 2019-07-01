Брянцев возмутил пейзаж около реки Снежка

3 июля в одной из соцсетей появилась информация о том, что около реки Снежка в Фокинском районе появилась неописуемая «красота».

Речь идет о «прекрасном» пейзаже, пожаловался один из брянцев, который дополнила свалка из бытовых отходов и двух бочек, на одной из них написано «мясо для собак».

Пользователи, увидев картину, возмутились, при этом добавили, что, к сожалению, подобное в Брянске можно встретить в любой лесополосе, поляне или на территории около водоемов.