В Брянской области 25 тыс жителей не выпустили за рубеж

25 тыс 115 постановлений об ограничении права выезда за границу вынесли приставы Брянской области местным жителям.

Причина таких мер – долги на сумму свыше семи миллиардов рублей. Кроме этого, зарубежные поездки в ближайшее время не осуществят горе-алиментщики, которых в регионе 6 тыс 584 человека.

По словам приставов, ограничение на выезд применяется тогда, когда сумма составляет 30 тыс рублей.