Жители Брянщины узнали, как меньше платить за вывоз отходов

Сумму за обращение с ТКО отныне в своих квитанциях могут снизить жители сельской местности Брянской области, для этого они должны всего лишь заботиться об окружающей природе, улучшая с помощью компоста почву на своем приусадебном участке.

С этой целью в регионе специалисты проводят замеры накопления отходов. Все данные используют для формирования тарифов. К примеру, там, где люди производят мусора меньше, цены будут ниже.

По результатам анализа фракционного состава отходов, в частном секторе - высокая доля органических и целлюлозных отходов.

В распоряжении жителей села есть сад-огород, в связи с этим часть мусора можно переработать с помощью компостирования, которое предназначено для домашних условий. Тем самым не только улучшится качество почвы в своем огороде, но и меньше надо будет платить за утилизацию отходов.

Справка

Компост – не только кондиционер для почвы, который дает возможность увеличить концентрацию питательных веществ и удержать влагу, но и альтернатива химическим удобрениям.

С помощью такого метода утилизируется от 30 до 60 % бытовых отходов. Ежедневно в мире выбрасывают 3,5 миллиона тонн мусора. Компостирование снизит объемы, отправляемые на свалки.