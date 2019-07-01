Жители Брянщины узнали, как меньше платить за вывоз отходов
Сумму за обращение с ТКО отныне в своих квитанциях могут снизить жители сельской местности Брянской области, для этого они должны всего лишь заботиться об окружающей природе, улучшая с помощью компоста почву на своем приусадебном участке.
С этой целью в регионе специалисты проводят замеры накопления отходов. Все данные используют для формирования тарифов. К примеру, там, где люди производят мусора меньше, цены будут ниже.
По результатам анализа фракционного состава отходов, в частном секторе - высокая доля органических и целлюлозных отходов.
В распоряжении жителей села есть сад-огород, в связи с этим часть мусора можно переработать с помощью компостирования, которое предназначено для домашних условий. Тем самым не только улучшится качество почвы в своем огороде, но и меньше надо будет платить за утилизацию отходов.
Справка
Компост – не только кондиционер для почвы, который дает возможность увеличить концентрацию питательных веществ и удержать влагу, но и альтернатива химическим удобрениям.
С помощью такого метода утилизируется от 30 до 60 % бытовых отходов. Ежедневно в мире выбрасывают 3,5 миллиона тонн мусора. Компостирование снизит объемы, отправляемые на свалки.
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