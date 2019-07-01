Брянский депутат Валуев обсудил тему этикетки на продукте

Депутат Государственной Думы от Брянской области Николай Валуев продолжает общаться с гражданами не только в режиме онлайн-конференции, но и на странице в соцсети Instagram. В этот раз он обсудил вопрос экологичности продуктов питания.

По его словам, в погоне за трендом на экологичность в магазинах зачастую появляется товар с непонятной маркировкой, которая свидетельствует о том, что мы хотели бы в идеале купить. Речь идет о продукте якобы все без химикатов.

«Но так ли это? Как это проверить? Нас вводят в заблуждение, а мы верим в погоне за здоровым питанием, чистыми продуктами, без ГМО», - сообщил Валуев и добавил, что проблемой в данный момент занялось Роскачество, где в ближайшее время будут разработаны стандарты изготовления органической, экологической, фермерской и зеленой продукции.

Депутат подчеркнул, начнет действительно что-то значить только этикетка с четким делением.

Напомним, Валуев прокомментировал тему вредности хлебо-булочных изделий.