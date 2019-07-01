Организаторы подпольного казино не смогли разжалобить дятьковский суд
Дятьковский городской суд 3 апреля вынес приговор двоим жителям Москвы и 23 брянцам, которые признаны виновными в организации подпольных азартных игр с использование интернета.
История продолжалась с сентября 2015 –го по август 2017 года в Стародубе, Сураже, Унече, Погаре, Фокино и Дятьково. Согласно материалам расследования, в арендованных помещениях под видом предоставления услуг доступа в интернет работали подпольные игровые салоны. Деньги клиентов зачисляли на депозит с помощью терминалов, после этого люди получали возможность посещать сайты с азартными играми.
Организаторами банды стали двое жителей столичного региона, а также их знакомый из Стародуба. Затем они наняли на должность операторов 19 женщин. Для создания видимости легальной деятельности использовали фиктивные документы.
Суд приговорил шестерых активных участников преступной группы к лишению свободы от полутора до двух с половиной лет со штрафом от 100 до 300 тыс рублей. Одной из соучастниц наказание отсрочили до исполнения ребенку 14 лет.
Остальным вынесли условную меру наказания.
Приговор оспорили в апелляционном порядке, но в Брянском областном суде оставили решение суда первой инстанции в силе.
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