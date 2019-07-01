Брянец отколотил цыганку во время гадания

4 июля в Бежицком районе около ТЦ «БУМ Сити» произошла неприятная ситуация с молодой парой и цыганкой, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Как рассказали свидетели, к даме и ее мужчине пристала особа цыганской наружности, предложившая погадать. Во время магического ритуала она украла у женщины деньги. К счастью, это заметил ее спутник. Он вовремя набросился на воровку и, повалив на землю, отколотил ее.

Пользователи сети пришли в недоумение от этой истории. Мол, на дворе 21-й век, а люди до сих пор верят в гадание.