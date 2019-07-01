Пайкин посетил Брянскую воспитательную колонию

Во время первого дня региональной недели брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин поднял вопрос, над которым общество думает десятилетиями – как сделать так, чтобы однажды оступившиеся молодые люди не стали закоренелыми уголовниками.

3 июля Пайкин побывал в Брянской воспитательной колонии, которая по праву может считаться образцово-показательной, а все потому что ее воспитанники здесь обучаются, развиваются физически и духовно. К примеру, подростки могут получить от четырех до восьми необходимых во взрослой жизни профессий. Некоторые поступают заочно в вузы.

Начальнику колонии Андрею Разлуго есть чем гордиться: учебные кабинеты, три музея и другую инфраструктуру оборудовали сами воспитанники.

Параллельно с этим есть проблемы, с которыми сотрудники брянского УФСИН не первый год пытаются выйти на законодательный уровень.

Недавно федеральное законодательство продлило молодежный возраст для россиян до 35 лет. Своих же подопечных Андрей Разугло может перевоспитывать максимум до 19 лет. Затем они идут во «взрослые» зоны, где зачастую у них в роли авторитетов – матерые уголовники. В таких условиях есть все шансы, что молодой человек, ставший на путь истинный, вновь выберет преступную жизнь.

В беседе с депутатом Пайкиным и председателем комитета областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергеем Антошиным Андрей Разугло поднял вопрос о увеличении содержания подростков в воспитательной колонии до 21 года.

Это важная инициатива, заметили парламентарии, поскольку только единицы из тысяч посетивших учреждение ребят в будущем становятся фигурантами уголовных дел.

Пайкин рассказал, по роду деятельности побывал во многих пенитенциарных заведениях в стране и за рубежом, поэтому может оценить, как высоко тут обустроен быт и работа с воспитанниками. Четко представляет, добавил депутат, что нужно предпринять, дабы способствовать реализации в жизнь инициативы руководства колонии.

«В той части, которая касается повышения предельного возраста для содержащихся здесь ребят. Каждый человек имеет право на второй шанс, и уж тем более его надо предоставить подросткам, которые оступились в силу своей неопытности или навязанной им тяжелой жизненной ситуации», - подчеркнул парламентарий.





