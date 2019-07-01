Новый светофор установили в Брянске на проспекте Ленина

На перекрестке бульвара Гагарина и проспекта Ленина областного центра 4 июля заработал новый светофор.

Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, дорожную ситуацию в этой зоне координируют сотрудники ГИБДД, именно они говорят людям о том, что здесь заработал светофор и на него нужно обращать внимание.

Как известно, проспект Ленина приводили в порядок и устанавливали здесь новый светофорный объект в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».