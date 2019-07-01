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В Брянской области заключили под стражу членов запрещенной религиозной организации

Опубликовано Сегодня, 17:01

Брянская полиция завела уголовные дела на двоих жительниц Новозыбковского района, 41 года и 30 лет, которые подозреваются в сотрудничестве с экстремистской организацией.

Женщин заключили под стражу.

Правоохранители совместно с бойцами Росгвардии провели свыше 40 обысков по местам проживания и проведения собраний, во время которых изъяли огромное количество религиозной литературы, компьютеры, электронные носители информации, а также собранные пожертвования на поддержание деятельности организации.

Обе подозреваемые, как выяснила полиция, были членами секты «Свидетели Иеговы», которая запрещена на территории РФ на основании решения Верховного суда.

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