Популярная брянская танцовщица устроила шоу у банка
В одной из соцсетей появилось видео нового шоу известной скандальной брянской танцовщицы Алены, в этот раз девушка записалась около банка с шестью подругами.
Ролик посмотрели более 32 тыс человек. Мнение пользователей насчет подобных танцев разделилось. По словам одних, в общественных местах такие шоу лучше не устраивать.
Другие не видят в этом ничего плохого.
«Хорошо, что в этот раз не на памятнике трясутся. Ну так, молодцы девушки, чего стесняться-то», - прокомментировала Дарья Агеева.
Напомним, Алена для раскрутки своих страниц в соцсетях очень часто танцует в общественных местах: то в супермаркетах, то около проезжих частей; однажды умудрилась возле Кургана Бессмертия, за что, правда, была оштрафована на 30 тыс рублей.
Фото - кадр видео.
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