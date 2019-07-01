В Брянской области будут вывозить отходы из самых отдаленных глубинок
Региональный оператор «Чистая планета» расширил территорию вывоза мусора, теперь его будут забирать из отдаленных деревень Дубровского и Рогнединского районов.
Речь идет о таких селах как Тюнино, Шаровичи, поселке Гобики (Рогнединский), а деревнях Афонино, Новая Салынь и Алешинка (Дубровский).
По словам представителей регоператора, у всех мусоровозов есть система ГЛОНАСС, с помощью которой можно отследить весь пусть спецмашин от контейнерной площадки до полигона. Это лишает возможности не забрать мусор согласно графику вывоза или оставить его где-нибудь по пути. Так в области ведут контроль над компаниями-перевозчиками, которые, по договору с «Чистой планетой», осуществляют транспортировку отходов.
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